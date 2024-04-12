Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 22:35 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 22:35 Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66198d0e7f0ab85d4f02c0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da haraç çetesi aynı iş yerine ikinci kez saldırdı AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı İstanbul'da vapurda biber gazlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta