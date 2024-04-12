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  4. Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit

Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit

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Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

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