Anasayfa Video Galeriler Gündem TCG Fırtına Hücumbotu'na ziyaretçi akını TCG Fırtına Hücumbotu'na ziyaretçi akını 23 Nisan 2024 Salı Saat: 15:40 Güncelleme: 23 Nisan 2024 Salı 15:40 Kocaeli'de, 23 Nisan kutlamaları kapsamında TCG Fırtına Hücumbotu, İzmit Körfezi'ne demirleyerek ziyarete açıldı. Aileleriyle birlikte hücumbotu ziyaret eden çocuklar, mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6627ac4eeab28998bd04a9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi Bekçi ile boksör arasında ''pitbull'' kavgası kamerada Engelli adamın 150 bin TL'sini yakan protokol İstanbul'da şoke eden olay: Kendi kendine çatışan adam kamerada İstanbul'da çocukların ölümle oyunu kamerada Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler Tekirdağ ve Edirne’de toz taşınımı: Ortalık çöle döndü İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet skandalı Maç sırasında ortalık karıştı: Tekme tokat birbirlerine girdiler