TCG Fırtına Hücumbotu'na ziyaretçi akını

Kocaeli'de, 23 Nisan kutlamaları kapsamında TCG Fırtına Hücumbotu, İzmit Körfezi'ne demirleyerek ziyarete açıldı. Aileleriyle birlikte hücumbotu ziyaret eden çocuklar, mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

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