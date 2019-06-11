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  3. 11 Haziran 2019 09:45

TEM Otoyolu’nda motosikletlinin “başına” gelmeyen kalmadı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde giden motosikletlin başına gelmeyen geldi. Seyir halinde olan bir araçtan atılan pet şişe kafasına çarpan genç, önüne kıran araçlar nedeniyle 2 kez de kaza atlattı. Ölümden dönen genç olanlara tepki gösterirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa’daki evinden motosikletine binen Murat B., TEM Otoyoluna dönerek Ankara istikametine...

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