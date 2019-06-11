TEM Otoyolu’nda motosikletlinin “başına” gelmeyen kalmadı
11 Haziran 2019 09:45
TEM Otoyolu’nda motosikletlinin “başına” gelmeyen kalmadı
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde giden motosikletlin başına gelmeyen geldi. Seyir halinde olan bir araçtan atılan pet şişe kafasına çarpan genç, önüne kıran araçlar nedeniyle 2 kez de kaza atlattı. Ölümden dönen genç olanlara tepki gösterirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa’daki evinden motosikletine binen Murat B., TEM Otoyoluna dönerek Ankara istikametine...