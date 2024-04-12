Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 17:20 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 17:20 Tiktok’ta paylaşılan bir bayram tebriği videosunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66194337c9d8f20371037bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi... Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti