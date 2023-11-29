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  4. TİP'li Sera Kadıgil'den Bakan'a çok sert sözler

TİP'li Sera Kadıgil'den Bakan'a çok sert sözler

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TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kariyerini Bakan Tekin'in gözlerinin içine baka baka eleştirdi.

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