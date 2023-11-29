Anasayfa Video Galeriler Gündem TİP'li Sera Kadıgil'den Bakan'a çok sert sözler TİP'li Sera Kadıgil'den Bakan'a çok sert sözler 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 11:50 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:50 TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kariyerini Bakan Tekin'in gözlerinin içine baka baka eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6566fb640cbd0b0d870df9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dev dalgalar kıyıları dövdü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar'dan ilk fragman Mafyanın korkunç infazı kamerada Fırtına bir ilimizi daha yıktı! Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi Bakanlık ve MİT'ten dev operasyon İstanbul'da deniz ulaşımı durdu! Marmaray ve metrobüs tıklım tıklım Marmara'da kabus: Dev dalgalar denizle karayı birleştirdi Bodrum'da vahşet: Anne kızın cansız bedeni bu halde bulundu