Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var

Malatya'da biri Tofaş diğeri BMW marka 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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