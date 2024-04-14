Anasayfa Video Galeriler Gündem Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var 14 Nisan 2024 Pazar Saat: 22:55 Malatya'da biri Tofaş diğeri BMW marka 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661c34bf5956c242530b3043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi AK Partili eski Belediye Başkanı'ndan skandal paylaşım Özel hastanede rezalet: ''Sigortan yok'' deyip geri çevirdiler Atış poligonunda kripto para intiharı İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da