Anasayfa Video Galeriler Gündem Togg'un sedan modelinin içinden ilk görüntü: Erdoğan direksiyona geçti Togg'un sedan modelinin içinden ilk görüntü: Erdoğan direksiyona geçti 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin otomobili Togg’un yeni modeli T10F’i inceledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6644cbdb3d47cc6b280ad073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fabrikada skandal: Kadın işçilerin soyunma odasında kamera bulundu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın İstanbul'da hareketli dakikalar... El yapımı bomba bulundu Aziz Yıldırım'ın dönüşü olay oldu: ''Haklıysak hükümetle de mücadele ederiz'' Brezilya'da kabus büyüyor: Sel felaketinde can kaybı yükseldi Su borularından zehirli engerek yılanı çıktı İstanbul'da taksici cinayeti; katili de taksici İstanbul'da ''sabıkalı'' üst geçitte bir kaza daha Bakan Işıkhan'dan ''emekliye refah payı'' açıklaması