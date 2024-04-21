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Tokat'ta bir deprem daha

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hissedenler kendini sokağa attı.

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