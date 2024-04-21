Anasayfa Video Galeriler Gündem Tokat'ta bir deprem daha Tokat'ta bir deprem daha 21 Nisan 2024 Pazar Saat: 16:10 Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hissedenler kendini sokağa attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662510539f0efd0218083a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli'den olay ekonomi yorumu: ''Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama...'' Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: ''Anadolu coğrafyasını talan ettik'' Belediyede Atatürk ve Erdoğan'a hakaret skandalında yeni gelişme Deprem anında düğün salonunun tavanı çöktü Bolu'da feci kaza: 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı Dişçide akıllara durgunluk veren olay: Vida beynine saplandı 4 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Bakkalda intikam saldırısı kamerada Polise silah çekip tehdit eden belediye yetkilisi tutuklandı