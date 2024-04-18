  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi

Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem bölgesindeki 3 ilçede okullar tatil edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın
İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın
İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı
İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı
İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın
İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın
Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu
Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu
Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...''
Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...''
İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma
İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma
İstanbul'da trafikteki cani kamerada: Köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada
İstanbul'da trafikteki cani kamerada: Köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada
Yine Esenyurt yine olay: AVM'de garsona hamburgeri beğenmedim dayağı
Yine Esenyurt yine olay: AVM'de garsona hamburgeri beğenmedim dayağı
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor