Anasayfa Video Galeriler Gündem TPAO bir ilde daha petrol arayacak TPAO bir ilde daha petrol arayacak 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 15:25 Güncelleme: 15 Nisan 2024 Pazartesi 15:25 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in merkez ilçesinde Meşelidere-1 petrol kuyusu açarak petrol arayacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661d1ccbc7b138099f09d5a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MHP'nin yeni A Takımı belli oldu İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın Kilisede korkunç saldırı: Psikoposu defalarca bıçakladı Polisim dedi 4 milyon TL'yi cebe indirdi Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum Kadıköy’de Fenerbahçe’nin efsane futbolcularının heykelleri kaldırıldı Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı Ormandan toplayıp, 600 TL'ye satıyorlar Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği