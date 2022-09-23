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  4. Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı

Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı

İstanbul Ümraniye'de minibüs sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başaralı olamadı.

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