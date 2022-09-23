Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı 23 Eylül 2022 Cuma Saat: 10:25 İstanbul Ümraniye'de minibüs sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başaralı olamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632d5f627558637d687a4fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nevşin Mengü'den sert çıkış: Ulan kimse çözemedi evinde sen mi çözdün pijamanla Antalya'da alevler yeniden yükseldi: Alevler geceyi gündüze çevirdi CHP, borsadaki manipülasyon tartışmalarında 5 isim verdi! Canlı yayında Kur Korumalı Mevduat kavgası: ''Allah'tan reva mıdır ?'' Acun Ilıcalı hastaneden taburcu oldu Gençlik Festivali'nde ortalık karıştı: 1'i ağır 4 yaralı Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Bilet fiyatları 70 bin liraya fırladı Biden'ın adeta beyni durdu! Şaşkına çeviren görüntüler