Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı 03 Aralık 2023 Pazar Saat: 15:45 Güncelleme: 03 Aralık 2023 Pazar 15:45 İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü trafikte yol verme nedeniyle iki kişiyle tartıştı. Tartıştığı sürücüleri geri vitese aldığı kamyonetiyle iki araç arasında sıkıştıran şüpheli 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656c787cb019fff071001fd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı CHP lideri Özgür Özel, ilk belediye başkan adayını açıkladı AVM'de korkunç olay! Küçük çocuğun parmakları koptu 7.6'lık depremin vurduğu Filipinler'den görüntüler İstanbul'da güzellik merkezine silahlı saldırı kamerada Kuruma noktasına gelen kuş cenneti kurtuldu! İstanbul'da bir restoran alev alev yandı