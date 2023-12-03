Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü trafikte yol verme nedeniyle iki kişiyle tartıştı. Tartıştığı sürücüleri geri vitese aldığı kamyonetiyle iki araç arasında sıkıştıran şüpheli 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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