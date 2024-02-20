  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada

Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada

Güncelleme:

İstanbul’da “eşime neden selektör yaptın” tartışması kamerada: Kadın sürücünün eşi takip edip tehdit etti.

Sitene Ekle

Etiketler trafik selektör eşime neden selektör yaptın
BENZER VİDEOLAR
Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada
Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada
Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor
Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor
Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil!
Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil!
İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı
İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı
47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor
47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor
Ürfi suç örgütüne operasyon
Ürfi suç örgütüne operasyon
Marmara'da 6 kişiye mezar olan geminin batma nedeni ortaya çıktı
Marmara'da 6 kişiye mezar olan geminin batma nedeni ortaya çıktı
Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi
Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi
Yaşar Alptekin bu sefer camide vaaz verirken görüntülendi
Yaşar Alptekin bu sefer camide vaaz verirken görüntülendi