Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada 20 Şubat 2024 Salı Saat: 13:33 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 13:36 İstanbul’da “eşime neden selektör yaptın” tartışması kamerada: Kadın sürücünün eşi takip edip tehdit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d480a25aab2f564a089b71" allowfullscreen></iframe> Etiketler trafik selektör eşime neden selektör yaptın BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil! İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı 47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor Ürfi suç örgütüne operasyon Marmara'da 6 kişiye mezar olan geminin batma nedeni ortaya çıktı Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi Yaşar Alptekin bu sefer camide vaaz verirken görüntülendi