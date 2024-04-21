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  4. Trafikte şoke eden görüntü: Aracın üzerine şahin kondu

Trafikte şoke eden görüntü: Aracın üzerine şahin kondu

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Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araca şahin kondu. Şaşkına çeviren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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