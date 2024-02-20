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  4. Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor

Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a Ankara sokaklarındaki tepkilere bir yenisi daha eklendi.

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Etiketler turgut altınok ak parti ankara tepki seçmen
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