Anasayfa Video Galeriler Gündem Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor 20 Şubat 2024 Salı Saat: 13:59 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 14:00 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a Ankara sokaklarındaki tepkilere bir yenisi daha eklendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d4863b850c3d69b2043cc5" allowfullscreen></iframe> Etiketler turgut altınok ak parti ankara tepki seçmen BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil! Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı 47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor Ürfi suç örgütüne operasyon Marmara'da 6 kişiye mezar olan geminin batma nedeni ortaya çıktı Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi Yaşar Alptekin bu sefer camide vaaz verirken görüntülendi