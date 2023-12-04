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Turizm başkentimiz yine sular altında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü, bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.

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