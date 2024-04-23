Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk ordusunun gücüne güç katacak: ASELSAN'ın ''EJDERHA''sı ortaya çıktı Türk ordusunun gücüne güç katacak: ASELSAN'ın ''EJDERHA''sı ortaya çıktı 23 Nisan 2024 Salı Saat: 17:40 ASELSAN tarafından güvenlik güçleri için geliştirilen EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil ve askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6627c86e6bc15ebd8d0a7933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TCG Fırtına Hücumbotu'na ziyaretçi akını İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi Bekçi ile boksör arasında ''pitbull'' kavgası kamerada Engelli adamın 150 bin TL'sini yakan protokol İstanbul'da şoke eden olay: Kendi kendine çatışan adam kamerada İstanbul'da çocukların ölümle oyunu kamerada Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler Tekirdağ ve Edirne’de toz taşınımı: Ortalık çöle döndü İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet skandalı