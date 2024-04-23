Türk ordusunun gücüne güç katacak: ASELSAN'ın ''EJDERHA''sı ortaya çıktı

ASELSAN tarafından güvenlik güçleri için geliştirilen EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil ve askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek.

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