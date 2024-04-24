Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 17:55 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66291d788a27419941026b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu Erdoğan'dan İsrail sorusuna yanıt: ''O iş bitti' İstanbul çöl tozuna teslim: Maskesiz dışarı çıkmayın Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Özgür Özel'den 1 Mayıs resti: ''Orada olacağım'' Ev sahibinden kiracısına ''kanalizasyon'' işkencesi Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru Eşine sinirlendi; otomobili ateşe verdi Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması