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  4. Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı

Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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