Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 12:06 Güncelleme: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:06 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66447b08f0eeb2b2dd061343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Liseliler üretiyor, tüm Türkiye tüketiyor... Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu Taksiciye satırlı saldırı: Başparmağı koptu Dünyanın en eskisi ve en büyüğü... Peş peşe yeni keşifler İzmir'de dev hacker operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği Kış bitmek bilmedi: Mayıs ayında her yer bembeyaz