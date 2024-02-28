Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 14:45 Güncelleme: 28 Şubat 2024 Çarşamba 14:45 Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarımız Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde gövde gösterisi yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65df1ce859c7be8479089d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı Üniversiteyi halka açan rektör, tepki çeken uygulamayı böyle savundu Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor 6'ncı kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı İstanbul'un dijital hayratı görenleri şaşırtı Battal İlgezdi’den vatandaşa ağır hakaret Türkiye'nin en başarılı kadın girişimcileri açıklandı 15 ilde ''Narkoçelik'' operasyonu: Onlarca gözaltı var