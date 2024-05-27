Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti: Artık onun adı ölü dere Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti: Artık onun adı ölü dere 27 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 14:50 Güncelleme: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:50 Edirne'de Tunca Nehri'nin kollarından olan, halk arasında Bayır Deresi olarak bilinen sulama kanalı, kirlilik sebebiyle yeşile büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66547395a077d10fd6023ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu Şans eseri bulduğu bitki, hem eşini kurtardı hem de geleceklerini Okan Buruk’tan şampiyonluk coşkusunu gölgeleyen küfürlü tezahürat Dilan Polat, mahkeme çıkışı Engin Polat'a böyle seslendi Bayır Deresi'nde korkutan manzara: Mahalle sakinleri isyan etti İstanbul'da büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı Sinan Akçıl kazaya neden oldu; arkasına bakmadan gitti Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Adana'da yakalandı Düğün magandaları ateş açtı; küçük çocuk kabusu yaşadı