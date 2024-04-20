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Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı

Karadeniz'de fındık bahçelerine dadanıp, suyunu emdiği bitkiye zarar veren 'kahverengi kokarca' adlı böcek, sıcaklıklardaki ani artış nedeniyle bu yıl bahçelerde erken görülmeye başlandı.

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