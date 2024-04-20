Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı 20 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 11:50 Karadeniz'de fındık bahçelerine dadanıp, suyunu emdiği bitkiye zarar veren 'kahverengi kokarca' adlı böcek, sıcaklıklardaki ani artış nedeniyle bu yıl bahçelerde erken görülmeye başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662381e4fd78e7311500c213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi Eli kanlı çeteyi aynı tip dövme yakalattı Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti Bir hayırsız evlat dehşeti daha: Para vermeyen annesini yaktı İzmir'de hortum kabusu kamerada Asrın felaketinde 44 kişinin öldüğü sitesi davasından: ''Karot örnekleri yanlış'' Bayraktar TB3'ten bir başarı daha 18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı