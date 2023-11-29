  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi

Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi

Güncelleme:

Bursa'da çalıştığı inşaatta işten çıkarılan bir işçi, "tazminatımı verin" diyerek inşaatın çatısına çıkıp ödenmemesi halinde intihar edeceğini söyledi. İşte sonra yaşananlar...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti!
Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi''ne yurt dışı çıkış yasağı talebi
Aleyna Tilki'nin jartiyerli dansı olay oldu
Bir fenomen çift hakkında daha soruşturma
7 kayıp denizci için ''TCG Akın'' gemisi devreye girdi
Ayılarla burun buruna gelen piknikçiler neye uğradığını şaşırdı
Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi
İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı
Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor