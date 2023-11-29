Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 08:00 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 08:00 Bursa'da çalıştığı inşaatta işten çıkarılan bir işçi, "tazminatımı verin" diyerek inşaatın çatısına çıkıp ödenmemesi halinde intihar edeceğini söyledi. İşte sonra yaşananlar... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6566c5781915a7968e0fd9d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti! Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi''ne yurt dışı çıkış yasağı talebi Aleyna Tilki'nin jartiyerli dansı olay oldu Bir fenomen çift hakkında daha soruşturma 7 kayıp denizci için ''TCG Akın'' gemisi devreye girdi Ayılarla burun buruna gelen piknikçiler neye uğradığını şaşırdı Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor