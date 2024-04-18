Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 14:00 Güncelleme: 18 Nisan 2024 Perşembe 14:00 Toroslar'ın 'Nazlı bitkisi' kardelen çiçekleri, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylaları süslemeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen karamuk bitkisine en büyük talep ise Rusya'dan... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6620fd6016155fe0c5049bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Hatay'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor İstanbul'da mide bulandıran operasyon 14 ilde FETÖ operasyonu: 60 zanlı yakalandı Ölüm namaz kılarken yakaladı Depremzede vatandaş bahçesinde Bizans'tan kalma define buldu İstanbul'da gökten çamur yağdı Askere çağrılan Mükremin Gezgin evlenme teklifi aldı İmzalar atıldı: Memura her yıl 8 bin 500 TL sosyal denge tazminatı