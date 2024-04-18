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  4. Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL

Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL

Bitlis’in Hizan ilçesinde nesli koruma altında bulunan ters laleler açarken koparmanın cezası ise 244 bin 315 TL.

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