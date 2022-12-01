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  4. Türkiye'nin bu ilçesinde esnafın yüzde 90'ı Suriyeli!

Türkiye'nin bu ilçesinde esnafın yüzde 90'ı Suriyeli!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yaptığı ziyarete ait görüntüleri paylaştı. Özdağ “Burada esnafın yüzde 90’ı Suriyeli olmuş, tabelalar Arapça” dedi.

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