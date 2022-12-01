Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin bu ilçesinde esnafın yüzde 90'ı Suriyeli! Türkiye'nin bu ilçesinde esnafın yüzde 90'ı Suriyeli! 01 Aralık 2022 Perşembe Saat: 10:50 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yaptığı ziyarete ait görüntüleri paylaştı. Özdağ “Burada esnafın yüzde 90’ı Suriyeli olmuş, tabelalar Arapça” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63885cc286b3614ffb17e793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 yaşındaki bir genç kızın başarı hikayesi! İstifa edip, kendi işinin patronu oldu Programa sakızla çıkan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdırdı Haluk Levent ''hayatımdaki en ilginç konser'' deyip paylaştı Karadeniz gazında bir aşama daha tamam! 280 tonluk ''Peçenek'' denize indirildi Netflix'in yeni filmi İsrail'i ayağa kaldırdı ''Erkek doktor karımı muayene edemez'' deyip saldırdı! Belediyenin çocuklara çorba yardımına İmam Hatip Lisesi yönetiminden engel Meclis kürsüsünde AK Partili vekili ''Reis''e şikayet etti! Cezaevinden çıktı, genç kıza kabusu yaşattı!