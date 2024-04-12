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  4. Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı

Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Kuşadası'nda ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı.

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