Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en sevimli sırrı ortaya çıktı Türkiye'nin en sevimli sırrı ortaya çıktı 22 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 10:45 Uzun zamandır nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Çanakkale'de ortaya çıktı. Bölgede dalış yapan dalgıçlar Akdeniz fokunu doğal ortamda görüntülemeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662615b548f11817d1062827" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnşaat işçileri suçüstü yakaladı; ''Çocuklarıma siz mi bakacaksınız'' deyip kaçtı Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı İstanbul'da yol çöktü; 3 katlı bina boşaltıldı Çanakkale'de düşman askerlerinden korkunç tuzak: ''Topuk patlatanlar'' İkram ederek başlamıştı... O şimdi bir fabrika sahibi Enkaz kentte bereketli hasat: Yurt dışına 50 TL, yurt içine 70 TL'den satılıyor Uçuruma yuvarlanan minibüs küle döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var 8 ilde dev operasyon: Hainlerin inleri tek tek imha edildi İstanbul'da bir garip kaza: Aracını park etmek isterken takla attı