Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu 16 Nisan 2024 Salı Saat: 14:50 Güncelleme: 16 Nisan 2024 Salı 14:50 BAYKAR tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürülecek olan test süreci başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661e6621bedd7218ba0264e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Orta doğu, ekonomi, terör, öğretmen atamaları... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Bu görüntüler 3 polisin başını yaktı Böbrek ağrısıyla gitti, karnından çıkan şey şoke etti İşçi kargalardan şikayetçi oldu: ''Patron kargalar kadar çalışmıyorsunuz diyor'' İstanbul'da yunusların şovu hayran bıraktı 14'üncü kattan intihar kamerada Prof. Dr. Naci Görür'den ''çok büyük afet'' uyarısı Nisan ayında yaz geldi; hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı İstanbul'da AVM'de intihar