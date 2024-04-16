Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu

BAYKAR tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürülecek olan test süreci başladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661e6621bedd7218ba0264e3" allowfullscreen></iframe>