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  4. Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu

Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu

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BAYKAR tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürülecek olan test süreci başladı.

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