  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Mayıs 2018 14:59

Tuvaleti kullanmasına izin verilmeyen kadın öyle birşey yaptı ki..

Kanada'da bir restoran zincirinde tuvalete girmesine izin verilmeyen kadın, dükkanın ortasına tuvaletini yaparak çalışanlara fırlattı. Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bilgin Pro
Video Galeri
Deniz dibi temizlik çalışmaları sona erdi
Deniz dibi temizlik çalışmaları sona erdi
Video Galeri
Hatay’ın gözde tatlısı ’közde künefe’
Hatay’ın gözde tatlısı ’közde künefe’
Video Galeri
Ankara'da TIR'cı terörü !
Ankara'da TIR'cı terörü !
Video Galeri
Motosikletliler metrelerce uçtu
Motosikletliler metrelerce uçtu
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyorlar
"Hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyorlar"
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM