Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversite yolunda korkunç ölüm... Üniversite yolunda korkunç ölüm... 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:00 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 08:00 Aksaray'da kaldıkları öğrenci yurdu önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kız öğrenciden biri otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d5cf8d7b7d413040c2013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendi kendini kaçırıp, babasından fidye istedi Ünlü şarkıcı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı Yolcu otobüsüne kurşun yağdırdılar Şehitlerin kanı yerde kalmadı: O hainler öldürüldü İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı Genç balıkçı 2 milyon TL'lik balığı denize bıraktı Kayıp olarak aranıyorlardı, sonları korkunç oldu House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar