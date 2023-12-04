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Üniversite yolunda korkunç ölüm...

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Aksaray'da kaldıkları öğrenci yurdu önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kız öğrenciden biri otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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