Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversiteliye ''dikkat dikkat Allah konuşuyor'' soruşturması Üniversiteliye ''dikkat dikkat Allah konuşuyor'' soruşturması 24 Mayıs 2022 Salı Saat: 08:05 Boğaziçi Üniversitesi’nde mikrofonla “Dikkat dikkat, Allah konuşuyor” diyen öğrenci hakkında savcılık soruşturma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628c6791bda43b30b21de423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İngiliz turiste İstanbul'da dehşeti yaşattılar! Kanlı saldırı kamerada İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekildi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan dans şov! Pes dedirten olay: Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki İstanbul'un göbeğinde mermiler havada uçuştu! Çatışma anı kamerada İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var Bu düğünde takılar havada uçuştu! Takı takma yarışına girdiler Türkiye'nin cennet köşesi Kazdağları'nda polen fırtınası İzmir'de Bodrum katından servet çıktı!