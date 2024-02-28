Üniversiteyi halka açan rektör, tepki çeken uygulamayı böyle savundu

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversitenin ziyarete açılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Zülfikar, ''Bilim yuvasına parmaklık vurulamaz; yakışmaz da. Bizim aldığımız her kararda kamu yararı olduğunu düşünüyor ve bunu gözetiyoruz. Ders işleyişlerinin bozulması veya zarar görmesi veya derslerin işlenmemesi gibi kamu zararına yol açılmasına asla izin...

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