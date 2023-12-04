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Ünlü şarkıcı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı

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Dün akşam Altın Kelebek Ödül Töreni'nin 49'uncusu düzenlenirken, geçen sene ödül alan ünlü şarkıcı Reynmen geçen sene aldığı ödülü çöpe attı.

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