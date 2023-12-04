Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü şarkıcı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı Ünlü şarkıcı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:45 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 08:45 Dün akşam Altın Kelebek Ödül Töreni'nin 49'uncusu düzenlenirken, geçen sene ödül alan ünlü şarkıcı Reynmen geçen sene aldığı ödülü çöpe attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d6784019e64b109067403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendi kendini kaçırıp, babasından fidye istedi Yolcu otobüsüne kurşun yağdırdılar Şehitlerin kanı yerde kalmadı: O hainler öldürüldü İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı Genç balıkçı 2 milyon TL'lik balığı denize bıraktı Üniversite yolunda korkunç ölüm... Kayıp olarak aranıyorlardı, sonları korkunç oldu House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar