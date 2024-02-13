Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü tatil cenneti beyaza büründü Ünlü tatil cenneti beyaza büründü 13 Şubat 2024 Salı Saat: 09:20 Güncelleme: 13 Şubat 2024 Salı 09:20 İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cb0a40258f90277e0a7d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada Lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı! Yaralılar var Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü 7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu İstanbul'da kan donduran cinayet: Anne katili oldu Murat Kurum: ''Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz'