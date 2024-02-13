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Ünlü tatil cenneti beyaza büründü

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İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçede cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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