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  4. Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu

Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu

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Usta tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

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