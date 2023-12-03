Anasayfa Video Galeriler Gündem Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu 03 Aralık 2023 Pazar Saat: 14:10 Güncelleme: 03 Aralık 2023 Pazar 14:10 Usta tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656c623dbfbe7498c802dd27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı CHP lideri Özgür Özel, ilk belediye başkan adayını açıkladı AVM'de korkunç olay! Küçük çocuğun parmakları koptu 7.6'lık depremin vurduğu Filipinler'den görüntüler İstanbul'da güzellik merkezine silahlı saldırı kamerada Kuruma noktasına gelen kuş cenneti kurtuldu! İstanbul'da bir restoran alev alev yandı