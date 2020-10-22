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İSTANBUL'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ!
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  3. 22 Ekim 2020 10:25

Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi, timsaha yem oldu

Olay, Meksika'nın Petrolera kentinde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.

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