Anasayfa Video Galeriler Gündem Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 18:35 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 18:35 İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir nikah sarayında yaşanan dua tartışması sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638f8d2fc5169cdd001e6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı Kesin seçim sonuçları açıklandı MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu