  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti

Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti

Güncelleme:

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir nikah sarayında yaşanan dua tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı
Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı
Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü
Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı
Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı
Kesin seçim sonuçları açıklandı
Kesin seçim sonuçları açıklandı
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti
Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti
İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı
İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı
Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var
Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu
Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu