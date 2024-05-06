Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 19:00 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 19:00 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638feb215c36c4edd00ede3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı Kesin seçim sonuçları açıklandı MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu