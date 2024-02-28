Anasayfa Video Galeriler Gündem Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 14:35 Güncelleme: 28 Şubat 2024 Çarşamba 14:35 Diyarbakır merkezli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli kaçak göçmen operasyonunda, göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, 5 aylık çalışmada 17 organizatör tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65df1a8db62a3e6e10031883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Üniversiteyi halka açan rektör, tepki çeken uygulamayı böyle savundu Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor 6'ncı kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı İstanbul'un dijital hayratı görenleri şaşırtı Battal İlgezdi’den vatandaşa ağır hakaret Türkiye'nin en başarılı kadın girişimcileri açıklandı 15 ilde ''Narkoçelik'' operasyonu: Onlarca gözaltı var