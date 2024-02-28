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  4. Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı

Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı

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Diyarbakır merkezli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli kaçak göçmen operasyonunda, göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, 5 aylık çalışmada 17 organizatör tutuklandı.

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