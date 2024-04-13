Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında 13 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 13 Nisan 2024 Cumartesi 11:40 İstanbul Sancaktepe'de ölü doğduğu iddia edilen bebek boş araziye gömüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661a4507429467aa1d0da613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı İstanbul'da eski boksör dehşeti: Döve döve öldürdü Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kaza anı kamerada Antalya'daki teleferik faciasında zamanla yarış kamerada Tatil dönüşünde ''görünmeyen'' tehlikeye dikkat Türkiye semalarında gizemli cisim paniği Antalya'daki teleferik faciasında mahsur kalanlar o anları paylaştı