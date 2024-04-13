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  4. Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında

Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında

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İstanbul Sancaktepe'de ölü doğduğu iddia edilen bebek boş araziye gömüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.

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