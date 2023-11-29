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Yanlış park eden otomobile forklifle müdahale

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önüne park edilen aracın yerini, forklift ile kaldırıp değiştirdi.

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