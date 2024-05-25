Yargı dizisi final yapıyor

Kanal D'nin üç sezondur ekran olan Emmy ödüllü dizisi Yargı, 26 Mayıs Pazar günü ekrana veda ediyor.

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