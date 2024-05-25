Anasayfa Video Galeriler Gündem Yargı dizisi final yapıyor Yargı dizisi final yapıyor 25 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 11:05 Güncelleme: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:05 Kanal D'nin üç sezondur ekran olan Emmy ödüllü dizisi Yargı, 26 Mayıs Pazar günü ekrana veda ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66519be4f39f441f8d0965a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp Adana'da hortum kabusu kamerada Bakan duyurdu: 23 şehidin kanı yerde kalmadı Tebliğcilere soğuk duş etkisi: Vatandaş öyle bir yanıt verdi ki... Okulda kahreden olay: Hamburger yarışması küçük kızı hayattan kopardı İstanbul'da yangında can pazarı: Mahsur kaldılar İstanbul'da derneğe silahlı saldırı; yaralılar var Müezzin ''ev olmadan gelmem'' dedi, cemaat çareyi böyle aradı