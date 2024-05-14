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  4. Yasa dışı bahis operasyonu: 554 milyon liralık gelir

Yasa dışı bahis operasyonu: 554 milyon liralık gelir

Erdek ilçesi, Balıkesir'de ve Mersin'de yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

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