Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı

Muş'ta etkili olan dolu yağışı ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı. Vatandaşlar, bu cisimlerin uzmanlar tarafından incelenmesini istedi.

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