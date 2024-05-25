Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı 25 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 15:20 Güncelleme: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:20 Muş'ta etkili olan dolu yağışı ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı. Vatandaşlar, bu cisimlerin uzmanlar tarafından incelenmesini istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6651d7a7361d8d6d1c095763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay Yargı dizisi final yapıyor Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp Adana'da hortum kabusu kamerada Bakan duyurdu: 23 şehidin kanı yerde kalmadı