Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerel seçim protestosu: 2 bin 500 nüfuslu mahalle sandığa gitmeyecek! Yerel seçim protestosu: 2 bin 500 nüfuslu mahalle sandığa gitmeyecek! 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 22:25 Güncelleme: 25 Şubat 2024 Pazar 22:25 Kayseri’nin 2 bin 500 nüfuslu Sarımsaklı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, belediyeden hizmet almadıkları için yerel seçimlerde oy kullanmayacaklarını açıklayarak, eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db94323f89f12e7c092113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da bir ceset daha bulundu İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu Mersin'de korkutan keşif: Bahçesini kazarken buldu, itfaiye zor söndürdü Türkiye bunu da gördü: Okulda maket mezarla sabır dersi 9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Havalar ısındı, piknik sezonu açıldı Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada