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Yeşil cennette bungalov projesine onay çıktı

Gölcük Tabiat Parkı'nda orman içindeki alanda 2016 yılında hazırlanan 25 bungalov, idare ve konuk evinin yapılması projesiyle ilgili verilen iptal kararı, Danıştay tarafından bozuldu. Danıştay kararıyla projenin devam etmesine karar verildi.

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