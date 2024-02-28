Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeşil cennette bungalov projesine onay çıktı Yeşil cennette bungalov projesine onay çıktı 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 11:50 Gölcük Tabiat Parkı'nda orman içindeki alanda 2016 yılında hazırlanan 25 bungalov, idare ve konuk evinin yapılması projesiyle ilgili verilen iptal kararı, Danıştay tarafından bozuldu. Danıştay kararıyla projenin devam etmesine karar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65def3e7d6ab01192d0c8523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biz bakıyoruz, Araplar yiyor... O Türkiye'nin yeşil altını... Fiyatını duyanın ağzı açık kaldı Kaçak sığınmacılara dev operasyon: 42'si organizatör 333 gözaltı var 200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı Bingöl’de çığ düştü: 1 kişi çığ altında Yaz öncesi Akdeniz kıyılarında ürküten manzara Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı Kahreden ölüm! 3'üncü kattan aşağı düştü ''Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'' Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti