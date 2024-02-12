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  4. Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü

Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü

Endonezya'da bir futbol maçında üzerinde yıldırım düşen futbolcu Septian Raharaja yaşamını yitirdi.

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