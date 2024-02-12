Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 16:45 Endonezya'da bir futbol maçında üzerinde yıldırım düşen futbolcu Septian Raharaja yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ca2100fe1329cf2203c813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada Murat Kurum: ''Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız'' Trafikte kadın motosikletliye maganda saldırısı: ''Kemiklerini kırar eline veririm'' Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı Süt fiyatlarını müşterilerinin maaş zam oranlarına göre belirliyor Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı Batman'da kayıp genç kadının cesedi bulundu Yediemin otoparkındaki servet havadan görüntülendi 72 yaşındaki kadın besledikleri köpeğin saldırısına uğradı