Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıllardır yanan taş görenleri hayrete düşürüyor Yıllardır yanan taş görenleri hayrete düşürüyor 20 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 09:50 Güncelleme: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:50 Hatay'da Amanos Dağı eteklerinde bulunan ''yanan taş'' gaz sızıntısı nedeniyle yıllardır yanmaya devam ediyor. Rivayete göre taşın Roma İmparatorluğu döneminden beri yandığı belirtiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664af2d08bee2d837903a903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 14 ilde kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Benzin istasyonunda ilginç anlar: Bir kadın sokakta duş aldı Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar 7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı