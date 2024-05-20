Yıllardır yanan taş görenleri hayrete düşürüyor

Hatay'da Amanos Dağı eteklerinde bulunan ''yanan taş'' gaz sızıntısı nedeniyle yıllardır yanmaya devam ediyor. Rivayete göre taşın Roma İmparatorluğu döneminden beri yandığı belirtiliyor.

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