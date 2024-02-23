Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine başıboş köpek dehşeti! Kadına kabusu yaşattılar Yine başıboş köpek dehşeti! Kadına kabusu yaşattılar 23 Şubat 2024 Cuma Saat: 10:05 Güncelleme: 23 Şubat 2024 Cuma 10:05 Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, bacağından yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d843cd52ef57801400d1c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 hain etkisiz hale getirildi 130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi Bayraktar Akıncı TİHA bir testi daha geçti! Tam 12'den vurdu Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Alev alev yandı 46 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var!